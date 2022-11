In einem gemeinsamen Brief haben sich die Präsidenten der Fußball-Bundesligisten von Werder Bremen und Hertha BSC für die Umstände der An- und Abreise am Spieltag Ende Oktober bei den Berliner Fans entschuldigt.

Gastgeber Bremen sei den "eigenen Ansprüchen an eine Willkommenskultur für Gästefans an diesem Spieltag leider nicht gerecht geworden", schrieb Werder-Präsident Hubertus

Hess-Grunewald über die Partie, die den 12. Spieltag eröffnet hatte, "dafür möchten wir uns mit diesem Schreiben bei Euch in aller Form entschuldigen."