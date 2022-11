Turbine Potsdam verliert Kellerduell in Essen

So 06.11.22 | 16:34 Uhr

Turbine Potsdam bleibt auch im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Sebastian Middeke weiter ohne Sieg. Im Kellerduell der Frauen-Bundesliga verloren die Brandenburgerinnen am Sonntag bei der SGS Essen mit 1:2 (0:1) und bleiben mit nur einem Punkt nach sieben Spielen Tabellenletzte. Nach Gegentoren von Ramona Maier (11.) und Vivien Endemann (50.) gelang Potsdam unter Interimstrainer Dirk Heinrichs lediglich der Anschlusstreffer durch Kapitänin Martyna Wiankowska (68.).

Turbine Potsdam befindet sich derzeit in einer Talfahrt. Vor allem in der Führungsebene kehrte seit dem Umbruch im Sommer keine Ruhe ein und nun musste nach nur vier Monaten auch der neue Trainer gehen. Der Klub steht vor großen Herausforderungen.

Turbine in Turbulenzen

Frauenfußball-Traditionsverein in der Krise

Turbine geriet vor 1.100 Zuschauern im Stadion an der Hafenstraße bereits früh in Rückstand. Nach einem langen Ball umkurvte die Essenerin Ramona Maier die Keeperin Vanessa Fischer und schob locker zur Führung ein (11.). Zwar brachen die Potsdamerinnen nicht wie in den vergangenen Spielen nach dem Rückstand komplett zusammen, wirklich gefährliche Offensivaktionen konnten sie aber auch nicht erspielen.

Der zweite Spielabschnitt begann unglücklich für die Mannschaft von Interimstrainer Dirk Heinrichs. Beim vermeintlichen Ausgleich stand Noa Selimhodzic knapp im Abseits. Kurz darauf trudelte der Ball nach einer Ecke der Gastgeberinnen leicht abgefälscht von Vivien Endemann zum 0:2 ins Netz. Turbine gab dennoch nicht auf und zeigte sich kämpferisch. Schließlich belohnten sie sich durch ein Kopfballtor der Polin Martyna Wiankowska mit dem Anschlusstreffer (68.) und drückten danach weiter auf den Ausgleich, der ihnen allerdings nicht mehr gelang. Es war die sechste Niederlage in Folge.