Rekordmeister zu Gast in Berlin - Warum Hertha BSC gegen Bayern nur gewinnen kann

Do 03.11.22 | 17:44 Uhr | Von Philipp Höppner

Bild: IMAGO/Matthias Koch

Am 13. Spieltag empfängt Hertha BSC den FC Bayern München. Dessen sieben Siege in Serie zeugen von einer Form, die deutlich besser ist als die der Hertha. Dennoch gibt es für die Berliner gegen den Rekordmeister eigentlich nichts zu verlieren. Von Philipp Höppner



Thema der Woche

Nicht nur in der Tabelle sehen die Zahlen bei Hertha BSC aktuell nicht gut aus - sondern auch im kürzlich veröffentlichten Jahresbericht. In der Saison 21/22 kommen der Verein auf einen Verlust von 79,8 Millionen Euro - trotz 65 weiterer Windhorst-Millionen. Das liegt neben vielen Geisterspielen auch an satten Gehältern - für Spieler und für Trainer. So erhielt beispielsweise Felix Magath eine Millionenprämie für den Klassenerhalt.

imago images/Bernd König Fußball-Trainer wird 80 - Wie Hans Meyer bei Hertha und Union in kurzer Zeit Eindruck hinterließ Hans Meyer gilt als Trainer-Ikone der Fußball-Bundesliga. Auch Union Berlin und Hertha BSC hat er in seiner langen Karriere betreut. Bei beiden Klubs hat er mit seiner ganz eigenen Art Eindruck hinterlassen. Am Donnerstag wird Meyer 80 Jahre alt.

Klar ist: Hertha muss sparen. Und sicherlich auch einige Spieler verkaufen, um zumindest wieder in Richtung "Schwarzer Null" zu kommen. Mögliche Kandidaten sind Lucas Tousart, Dodi Lukebakio oder auch Wilfried Kanga. Kommenden Sommer könnte also bereits der nächste große Kader-Umbruch bevorstehen. Hertha-Präsident Kay Bernstein schrieb zu den veröffentlichten Zahlen auf Twitter: "Mit der neu aufgestellten Geschäftsführung werden wir das schaffen. Klar ist: Dieser Weg wird ein Marathon und kein Sprint. Lasst uns gemeinsam für die Zukunft kämpfen und unsere Erwartungen an die Realität anpassen." Auch auf der Mitgliederversammlung am 13. November wird dies sicher ein großes Thema werden.

Zum Angeben

Oder aus Hertha-Sicht: zum Weinen. Sandro Schwarz konnte als Trainer noch nie gegen den FC Bayern gewinnen. Tatsächlich sind es in fünf Spielen sogar fünf Niederlagen. "Ich gehe aber davon aus, dass ich nicht der einzige Trainer bin, der gegen die Bayern noch nicht gewonnen hat", sagte Schwarz auf der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag. Marvin Plattenhardt guckte gegen die Bayern sogar noch öfter in die Röhre: Er wartet seit 14 Bundesliga-Spielen auf einen Sieg gegen die Münchener - die zweitlängste Serie der aktiven Bundesliga-Spieler. Das Kuriose: Den ewigen Rekord der erfolglosen Bayern-Kontrahenten hält kein anderer als Fredi Bobic. Dem Geschäftsführer Sport von Hertha gelang in 18 Spielen gegen den FCB kein einziger Sieg. Diesen Rekord wird er aber sicher gerne behalten, und nicht nach fünf weiteren Spielen gegen die Bayern an Marvin Plattenhardt abtreten. Umgekehrt: Julian Nagelsmann hat noch nie gegen Hertha verloren und kommt auf neun Siege und vier Remis gegen die alte Dame.

Der Gegner

Die Bayern sind nach ihrem schwachen Saisonstart wieder in Topform. Die letzten sieben Pflichtspiele wurden alle gewonnen. Besonders stark waren die Bayern zuletzt in der Champions League. Die Gruppenphase beendete man ohne Punktverlust mit sechs Siegen aus sechs Spielen. In der Liga hat Tabellenführer Union Berlin den Atem des Rekordmeisters nun direkt im Nacken - der Abstand beträgt mittlerweile nur noch einen Punkt.

Und der Erfolg hat ganz klar einen Namen: Jamal Musiala. Mit erst 19 Jahren ist der deutsche A-Nationalspieler der entscheidende Faktor bei den Rot-Weißen. Musiala ist Top-Scorer der Liga, mit sieben Toren und fünf Torvorlagen. Auch Serge Gnabry und Sadio Mané sind aktuell in sehr guter Form. Gnabry glänzte besonders vergangene Woche gegen Barcelona in der Champions League, als er alle drei Tore vorbereitete. Mané traf im letzten Bundesliga-Spiel gegen Mainz einmal selbst und legte zweimal auf. Als wäre das alles noch nicht genug: Auch Robert Lewandowskis Nachfolger im Sturm, Eric Maxim Choupo-Moting trifft momentan nach Belieben. In den letzten sechs Pflichtspielen erzielte er immer mindestens ein Tor. Und Bayern hat ja auch die letzten sechs Pflichtspiele alle gewonnen - vielleicht hängt das ja zusammen. Klar ist: Herthas Defensive wird mit den Bayern am Samstag alle Hände (und Füße) voll zu tun haben.

Das Personal IMAGO/Joachim Sielski Bei Hertha fehlen: Stevan Jovetic (Muskelzerrung)

Marton Dardai (Entzündung)

Jessic Ngankam (Muskelfaseriss)

Kelian Nsona (Knieprobleme)



Die erwartete Aufstellung

Stevan Jovetic fällt am Samstag mit einer Muskelzerrung im Hüftbeuger aus. Das wirft die Frage auf, ob Schwarz bei seinem zuletzt präferierten 4-4-2 bleibt, oder wieder auf 4-3-3 umstellt. "Ist ne Option", sagte Sandro Schwarz am Donnerstag. Es gibt allerdings mehrere Optionen: "Entweder 4-4-2, oder 4-3-3 oder noch eine andere Grundordnung. Werden wir dann sehen", gab Herthas Trainer sich noch bedeckt. Davie Selke, Derry Scherhant oder auch Myziane Maolida könnten zusammen mit Kanga den Doppel-Sturm bilden. Oder aber Ivan Sunjic stärkt das defensive Mittelfeld, während entweder Kanga oder Lukebakio die einsame Spitze bilden. Anstelle von Marco Richter könnte auch Chidera Ejuke zurück in die Startelf rutschen. So könnte Hertha auflaufen: Christensen - Plattenhardt, Kempf, Rogel, Kenny - Serdar, Sunjic, Tousart - Ejuke, Kanga, Lukebakio

Die Prognose

Hand aufs Herz - es spricht eigentlich nichts dafür, dass Hertha gegen Bayern gewinnt. Die Form der Bayern ist aktuell überragend, die von Hertha ist mittelmäßig. Die Liste, der Dinge, die es braucht, um die Bayern zu schlagen ist lang: "Einen günstigen Spielverlauf, Glück, strittige Schiedsrichterentscheidungen, die auf unserer Seite sind und einen sehr guten Torwart", sagte Schwarz am Donnerstag. Böse Zungen würden jetzt sagen: "Hertha geht am Samstag 0:6 baden." Doch eigentlich ist die Ausgangslage gar nicht so schlecht. Denn: Hertha kann eigentlich nur gewinnen, weil (fast) jeder mit einem Sieg der Bayern rechnet. Die Mannschaft kann frei und ohne jeglichen Erwartungsdruck an das Spiel herangehen. Kriegt man 0:4 auf die Mütze - eigentlich egal, denn das passiert gegen den FC Bayern vielen. Geht man aber locker und unbeschwert in das Spiel und erwischt eine gute Tagesform (Schöne Grüße an Pal Dardai), kann Hertha vielleicht für eine echte Überraschung sorgen. Der optimistische Tipp: 2:2 Der realistische Tipp: 1:4

Sendung: rbb24, 03.11.2022, 18 Uhr