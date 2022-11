Es ist wie ein Dejà-Vu für Hertha BSC - als würden Bill Murray und das Murmeltier grüßen. Fußball-Bundesligist Hertha BSC trifft am 14. Spieltag auf den VfB Stuttgart, auswärts in Stuttgart, genauso wie am 14. Spieltag der vergangenen Saison. Auch damals befanden sich beide Vereine weit unten in der Tabelle, wie in diesem Jahr auch direkt hintereinander, Hertha vor Stuttgart. Die Partie endete damals 2:2. Ein Ergebnis, das wohl keinem der beiden Vereine aktuell so richtig weiterhelfen würde.

Mit dieser Elf will Hertha BSC drei Punkte mit in die Hauptstadt bringen:

Christensen - Plattenhardt, Kempf, Rogel, Kenny - Serdar, Boetius, Tousart - Richter, Selke, Lukebakio.