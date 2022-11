Union vor dem Spiel in Leverkusen - Mit Rückenwind zum Kellerkind

Sa 05.11.22 | 16:28 Uhr | Von Fabian Friedmann

Bild: IMAGO / Belga

Nach dem Erfolg in der Europa League reist Spitzenreiter Union Berlin nach Leverkusen. Die Werkself blieb bislang deutlich hinter den Erwartungen zurück. Doch Union-Trainer Fischer will der Tabellenkonstellation nicht allzu viel Bedeutung beimessen.

Thema der Woche

Unions Weiterkommen in der Europa League durch den Sieg bei Royale Union St. Gilloise löste selbstredend großen Jubel bei den Verantwortlichen in Köpenick aus. Die Fischer-Elf stellte in Belgien abermals ihre gnadenlose Effizienz unter Beweis und zog dank des vierten 1:0-Sieges in Folge in die Zwischenrunde der Europa League ein. Im neuen Jahr könnten dann richtig attraktive Gegner auf Union warten, denn der FCU wird als Zweitplatzierter seiner Gruppe auf einen ausgeschiedenen Champions-League-Teilnehmer treffen. Die Auslosung für die Europa-League-Zwischenrunde findet dann am Montag, also einen Tag nach der anstehenden Partie bei Bayer Leverkusen, statt. Trainer Urs Fischer wollte sich mit dem Erfolg aber nicht allzu lange befassen. Priorität hat für die Köpenicker nach wie vor die Bundesliga. "Es gilt, diesen Erfolg von Donnerstag aus dem Kopf zu kriegen und das Selbstvertrauen mitzunehmen", sagte der Schweizer auf der Spieltags-Pressekonferenz. Stichwort Fokus: Die Mannschaft reiste auch direkt von Belgien nach Köln, um sich dort auf das Spiel gegen Bayer vorzubereiten.

Durch den Erfolg in Europa wird die Belastung der Mannschaft natürlich nicht geringer. In der vergangenen Woche hatte Unions Manager Oliver Ruhnert bereits die Taktung der Spielansetzungen durch die DFL nach der Winterpause kritisiert. Konkret nannte Ruhnert die Terminierung der Bundesliga-Spiele bei Werder (25. Januar), bei Hertha am 28. Januar und drei Tage später im DFB-Pokal gegen Wolfsburg. Schwere Spiele in kurzen Abständen, Mitte Februar folgt dann die Europa-League-Zwischenrunde. Da bleibt kaum Zeit zur Regeneration. "Wir fühlen uns ein bisschen unglücklich“, sagte der 50-Jährige in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

Zum Angeben

Leverkusen war in der Vergangenheit schwieriges Terrain für die Eisernen. Denn noch nie konnte der 1. FC Union Berlin in der BayArena ein Pflichtspiel gewinnen. In fünf Spielen im DFB-Pokal und in der Bundesliga gab es drei Niederlagen und zwei Unentschieden bei einem Torverhältnis von 5:12-Toren. Hoffnung machen sollte den Fischer-Schützlingen allerdings, dass die letzten beiden Gastauftritte jeweils mit einem Remis endeten (1:1 und 2:2). Für Union Berlin wäre es also an der Zeit, diese Serie zu seinen Gunsten zu drehen, fährt man doch als Spitzenreiter nach Leverkusen, während Bayer nach einem kompletten Fehlstart in die Liga weiterhin in den Niederungen der Tabelle festsitzt (Platz 16). Zuletzt blieb Leverkusen in der Bundesliga drei Spiele sieglos.



Der Gegner

Bayer Leverkusen ist weiterhin auf der Suche nach der Konstanz. Einem 4:0-Kantersieg gegen Schalke 04 folgte am darauffolgenden Spieltag eine 1:5-Klatsche in Frankfurt. Neu-Trainer Xabi Alonso steht schon jetzt unter Druck. Seine Bilanz ist ernüchternd: drei Niederlagen, drei Unentschieden und nur ein Sieg nach vier Wochen als Trainer von Bayer 04. Das Spiel gegen Union ist in vielerlei Hinsicht richtungsweisend für den Werksklub, will man im neuen Jahr eine ansatzweise erträgliche Ausgangsposition haben. Momentan hakt aber Bayers einst so gefürchtetes Offensivspiel, besonders Angreifer Patrick Schick leidet unter Ladehemmung. Zwei Tore in elf Spielen sind deutlich zu wenig für einen Spieler, der in der vergangenen Saison in 27 Spielen 24 Tore erzielen konnte. Union Berlin fährt dennoch mit Respekt an den Rhein, will man doch unter keinen Umständen zum Aufbaugegner des Alonso-Teams werden. Denn Urs Fischer weiß um das Potential von Bayer: "Es ist eine sehr gute Mannschaft mit einer hohen Qualität. Auf den Flügeln besitzen sie Spieler mit einer ungeheuren Geschwindigkeit", so Fischer, der offenbar gehörigen Respekt vor der Bayer-Flügelzange um Moussa Diaby und Callum Hudson-Odoi besitzt.

Zu einem Wiedersehen kommt es in Leverkusen mit dem ehemaligen Unioner Robert Andrich. Im Sommer 2021 wechselte der Mittelfeldspieler für sieben Millionen Euro zu Bayer und konnte sich dort als Stammspieler durchsetzen (49 Spiele, acht Tore). "Er hat sich an Leverkusen gewöhnt und eine zentrale Rolle eingenommen, ist auch ein bisschen der Taktgeber im zentralen Mittelfeld", sagt Fischer über Andrich, mit dem er nach wie vor Kontakt per SMS hält.

Personal IMAGO/Matthias Koch Bei Union fehlen: Rönnow (Oberschenkel) Schäfer (Fuß)



Die erwartete Aufstellung

Nach dem kräftezehrenden Europa-League-Spiel wird der Unioner-Trainer wohl wieder rotieren. Baumgartl könnte in der Abwehr eine Chance bekommen, genauso wie Jaeckel. Im Angriff könnte neben dem gesetzten Sheraldo Becker diesmal Jordan Siebatcheu den Platz von Sven Michel einnehmen, dem Siegtorschützen gegen St. Gilloise. Verletzungsbedingt wird Fischer auf der Torwartposition einen Wechsel vornehmen müssen. Stammtorwart Frederik Rönnow trug in Belgien eine schwere Blessur am Oberschenkel davon, für ihn rückt Lennart Grill ins Aufgebot. Pikant: Der 23-jährige Grill steht seit 2020 bei Bayer unter Vertrag und ist für diese Spielzeit an Union verliehen. Zu ihm sagt Fischer: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass er seinen Mann stehen wird."

Noch düsterer sieht es bei Andras Schäfer aus. Der Ungar zog sich im Europa League-Spiel eine Fußverletzung zu und muss operiert werden. Für ihn wird wohl Morten Thorsby beginnen. So könnte Union auflaufen: Grill - Baumgartl, Knoche, Jaeckel - Ryerson, R. Khedira, Gießelmann - Thorsby, Haberer - Jordan, Becker



Die Prognose

Wird der Union-Höhenflug auch in Leverkusen weitergehen? Vieles spricht dafür. Union hat momentan gefühlt das Sieger-Gen für sich gepachtet, wobei die Siege immer knapp ausfielen. Aber das macht auch die momentane Stärke der Eisernen aus: Sie sind unbequem zu bespielen, nutzen ihre wenigen Chancen und bringen die knappen Führungen zumeist ins Ziel. Allerdings muss Union auf zwei Schlüsselpositionen Ausfälle verkraften. Und Gegner Bayer 04 steht dazu erheblich unter Zugzwang, wird daher alles investieren, um die drei Punkte in Leverkusen zu halten. Darum unser Tipp: 2:2



