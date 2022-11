Do 24.11.22 | 11:05 Uhr

Fußball-Regionalligist Tennis Borussia Berlin hat Benjamin Borth als Sportlichen Leiter verpflichtet. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Er soll für die Kaderplanung und die Organisation der ersten Mannschaft verantwortlich sein.

Erst am Mittwoch hatte Liga-Konkurrent Berliner AK seinen Weggang auf eigenen Wunsch bekanntgegben. Beim BAK war Borth in den letzten acht Jahren in verschiedenen Funktionen tätig, als Torwart-Trainer, Jugendtrainer, Technischer Leiter und Sportlicher Leiter.