Der FC Energie Cottbus hat in der Regionalliga Nordost eine deutliche Auswärtsniederlage beim BFC Dynamo hinnehmen müssen. Gegen den Meister der Vorsaison verloren die Lausitzer am Sonntag im Sportforum Hohenschönhausen am Ende deutlich mit 1:4 (0:0) und verpassten somit den Sprung an die Tabellenspitze. Für den BFC trafen Cedric Euschen (54.), Amar Suljic (61., 70.) und Max Peter Klump (90.), für Cottbus verkürzte Ali Wissam Abu-Alfa zwischenzeitlich (69.).