Die Handballer der Füchse Berlin haben ihre Tabellenführung in der Bundesliga am Sonntagabend erfolgreich verteidigt. Dank einer souveränen Leistung gewannen die Berliner vor 3.417 Zuschauern beim HSV Hamburg deutlich mit 37:28 (19:14). Für die Füchse war es in der laufenden Bundesliga-Saison der zehnte Sieg im zwölften Spiel. Beste Berliner Werfer waren Jacob Holm und Milos Vujovic mit je sieben Toren.

Das Team von Trainer Jaron Siewert startete zunächst nervös ins Spiel gegen die Hamburger und ließ hierbei am offensiven Ende gleich einige Würfe liegen. In der Defensive hingegen agierten die Gäste sowohl konsequenter als auch beweglich und aufmerksam. So erarbeiteten sich die Berliner Stück für Stück immer mehr Möglichkeiten für Tempogegenstöße, nutzten diese und bestraften so die Hamburger Fehler.

In der zwölften Minute bescherte Lasse Andersson seiner Mannschaft erstmals einen Vorsprung von fünf Toren (9:4). In der Folge offenbarte allerdings auch die Berliner Defensive immer wieder Lücken. Die Hamburger Gastgeber nutzen diese gut, fanden nun ihrerseits besser in die Partie. Offensiv hingegen blieben die Berliner konstant konsequent und hielten so auch ihren Vorsprung. In die Kabinen ging es beim Stand von 19:14 aus Sicht der Füchse.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit setzte sich die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert dann gleich weiter ab. Die Berliner erhöhten auf 22:15 und hatten das Spiel nun vollends im Griff. Die Füchse bestraften zahlreiche Hamburger Fehler, legten Mitte der zweiten Hälfte einen 7:1-Lauf hin und führten so beim 32:20 gar deutlich zweistellig. Die letzten 15 Minuten konnten die Berliner dann entspannt austrudeln lassen.