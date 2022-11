Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga den nächsten Sieg geholt und ihre Tabellenführung ausgebaut. Am Donnerstagabend gewann die Mannschaft von Trainer Jaron Siwert in der Berliner Max-Schmeling-Halle mit 32:30 (16:14) gegen die TSV Hannover-Burgdorf und führt das Klassement mit jetzt 19:3 Punkten weiter an. Bester Werfer der Partie war Füchse-Routinier Hans Lindberg mit neun Treffern.