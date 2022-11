Die Füchse Berlin sind auch in der European League weiter auf Erfolgskurs: Gegen Bidasoa Irun aus Spanien gewann der Tabellenführer der Handball-Bundesliga am Dienstagabend in der Max-Schmeling-Halle mit 34:29 (18:15) - und das, obwohl sich das Team von Jaron Siewert immer wieder Schwächephasen erlaubte. Durch den zweiten Sieg im zweiten Spiel führen die Berliner die Gruppe D weiter an. Zum Auftakt des europäischen Wettbewerbs hatten sie in der vergangenen Woche klar gegen das ukrainische Team HC Motor Saporischschja gewonnen.