Der ehemalige Alba-Kapitän Niels Giffey kehrt zurück in die Deutsche Basketball-Bundesliga, denn Bayern München hat den Nationalspieler verpflichtet. Einen Monat nach Saison-Beginn erhielt der 31-jährige Berliner einen Vertrag bei den Münchnern bis 2025, wie der Klub am Dienstag bekannt gab.

Der Neffe der Berliner Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) spielte zuletzt für den spanischen Klub Murcia. Der Vertrag wurde nach nur einem Monat aufgelöst. Davor war er für ein Jahr beim litauischen Spitzenteam Zalgiris Kaunas aktiv.

In den sieben Jahren davor war er beim Bayern-Rivalen Alba Berlin. Schon am Donnerstag kann es in der Euroleague zu einem Wiedersehen Giffeys im Trikot der Münchner mit seinem Heimatverein kommen. Dann spielen die Bayern in der Hauptstadt.

Giffey gehörte zur Nationalmannschaft, die bei der Europameisterschaft im Sommer Dritte wurde. Die Finalrunde wurde in Berlin ausgespielt. Zudem war er bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 dabei.