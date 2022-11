In einem hochklassigen Viertelfinale des DVV-Pokals haben die Damen des SC Potsdam einen beeindruckenden und verdienten 3:0-Sieg (30:28, 25:16, 25:21) gegen das Spitzenteam des Dresdner SC eingefahren. Damit steht der SCP im Halbfinale um den Deutschen-Volleyballpokal. Herausragende Spielerin vor 2.245 Zuschauern in Dresden war die ungarische SCP-Angreiferin Anett Nemeth mit 22 Punkten.

Dem Tabellenvierten der Bundesliga schien nun der Zahn gezogen, denn Potsdam lag auch im dritten Satz schnell mit 5:1 in Front. Aber Dresden gab sich noch nicht geschlagen und ging schließlich mit 9:8 in Führung, wobei die Gastgeberinnen in der Summe zu viele Aufschlagfehler produzierten und sich auch deshalb nicht absetzen konnten. Ähnlich wie im ersten Satz blieb es ein enger Durchgang. Das gute Blockspiel durch Mittelblockerin Maja Savic und die überragende Form von Anett Nemeth machten letztlich den Unterschied zugunsten des SCP. Und damit war es insgesamt ein verdientes 3:0 für Potsdam.

Im Halbfinale trifft der SCP auswärts auf den Sieger der Partie Schwarz-Weiß Erfurt gegen Ladies in Black Aachen. Das Spiel findet am 10. Dezember statt. Zuvor steigt am Mittwoch (30.11.) das Spitzenspiel der Bundesliga zwischen dem SC Potsdam und Tabellenführer MTV Stuttgart in der heimischen MBS Arena.