Alba kassiert in der Euroleague die zehnte Niederlage in Folge

Alba Berlin hat seine Negativserie in der Euroleague fortgesetzt. Am Mittwochabend verlor der Deutsche Meister in Bologna mit 76:85 (29:40) und kassierte damit bereits die zehnte Pleite in Folge. Die Playoff-Plätze rücken für die Berliner damit in immer weitere Ferne.