Final Four der Basketball-Euroleague findet 2024 in Berlin statt

Das Final-Four-Turnier der Basketball-Euroleague findet 2024 zum dritten Mal in Berlin statt. Das gab die Basketball-Königsklasse am Montag bekannt. Ursprünglich hätte die Veranstaltung bereits in diesem Jahr in der deutschen Hauptstadt ausgetragen werden sollen, wurde aber Anfang März "aufgrund der pandemischen Lage in Deutschland" nach Belgrad verlegt.