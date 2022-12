Albas Basketballerinnen unterliegen auswärts in Saarlouis

Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben auswärts bei den Royals Saarlouis verloren. In ihrem letzten Spiel des Jahres unterlagen die Berlinerinnen am Freitagabend mit 70:72 (36:38). Dabei konnten sie nur selten an die zuletzt starken Leistungen anknüpfen.

Das Berliner Gastspiel in Saarlouis begann ausgeglichen. Angeführt von einer starken Deeshyra Thomas (19 Punkte) hatte Alba zwar den leicht besseren Start (8:5), lag nach einem 8:2-Lauf der Gastgeberinnen zum Ende des ersten Viertels aber dennoch mit 19:20 hinten. Insbesondere offensiv spielte die Mannschaft von Trainer Cristo Cabrera auch im zweiten Viertel mit etwas weniger Leichtigkeit und Spielfluss als sonst. Wenig Wurfglück aus der Distanz und zahlreiche erfolgreiche Freiwürfe für Saaolouis waren zwei der Gründe für den knappen 36:38-Halbzeitrückstand für Alba.