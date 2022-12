Eisbären verlieren zu Weihnachten in Ingolstadt

Den Eisbären Berlin ist es in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) erneut nicht gelungen, erstmals seit Oktober zwei Spiele am Stück zu gewinnen. Drei Tage nach dem Heimsieg gegen Bietigheim unterlag der Titelverteidiger am zweiten Weihnachtsfeiertag mit 2:4 beim ERC Ingolstadt.