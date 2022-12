So soll der neue Jahn-Sportpark aussehen

Abriss, Umbau und ein Höchstmaß an Inklusion

Do 15.12.22 | 15:28 Uhr | Von Jakob Lobach

Der Berliner Senat hat am Donnerstagvormittag auf einer Pressekonferenz einen neuen Entwurf für den Umbau des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks in Prenzlauer Berg vorgestellt. Ab dem kommenden Jahr und bis Ende 2027 soll das Jahnstadion komplett abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. In Kombination mit einem erweiterten und umgebauten Sportpark soll so eine Sportstätte entstehen, die in Sachen Inklusion neue Maßstäbe setzt. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Entwurf.

Dass der Senat den Jahn-Sportpark zu einer inklusiven Vorzeige-Sportstätte machen will, ist klar. Die Frage nach dem 'Wie' war bislang ungeklärt. Abriss- und Neubauvorstellungen des Senats etwa stießen nicht nur bei der Bürgerinitiative Jahn-Sportpark früh auf Widerstand. Das Ergebnis: Ein im Frühjahr von Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen sowie der für Inneres, Digitales und Sport ausgerufener Realisierungswettbewerb.

Der nun zu Ende gegangene Wettbewerb ist das nächste Kapitel in der komplizierten Geschichte, zu der sich die Neugestaltung des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks in den vergangenen Jahren entwickelt hatte. Seit Jahren wird im Senat über einen Um- bzw. Neubau des Jahn-Stadions und des umliegenden Sportparks diskutiert.

Bei dem europaweit ausgeschriebenen Wettbewerb konnten Architektur- und Planungsbüros seit dem Frühjahr Vorschläge für eine Umgestaltung von Jahnstadion und -Sportpark einreichen. Ziel des Wettbewerbs war es, in zwei Phasen zunächst 15 der insgesamt 24 eingereichten Vorschläge auszuwählen und in der Folge deren Realisierbarkeit zu prüfen. Abschließend wählte eine Wettbewerbsjury bestehend aus Architekten und Landschaftsarchitekten, Stadt- und Tragwerksplanern sowie Vertretern der beteiligten Verwaltungen und betroffenen Bevölkerung nun einen zu prämierenden Entwurf aus – eine klare Umsetzungsempfehlung inklusive.

Der am Donnerstag als Gewinner präsentierte und mit 180.000 Euro prämierte Entwurf stammt von O+M Architekten und den Landschaftsarchitekten Otto + Richter. Bezüglich des Jahn-Stadions sieht der Entwurf einen Abriss des aktuellen Stadions vor, gefolgt von der Errichtung eines modernen ovalen Stadions mit 20.000 Plätzen. Dessen Äußeres soll von Glas, Pflanzen und dem Rot der aktuellen Stadionfassade geprägt sein. Der Wunsch aus der Bevölkerung, auch historisch prägende Bauteile vom Stadion und Park zu erhalten, soll durch den Erhalt der aus Trümmerschutt aufgeschütteten Wälle rund um das Stadion erfüllt werden.

Folglich spielten Fragen bezüglich der Barrierefreiheit der Sportstätten im Designprozess des Wettbewerbs eine wichtige Rolle. Auch Menschen mit Bewegungseinschränkungen können so jeden Teil des Stadions erreichen (etwa mit Hilfe von zahlreichen Rampen), ohne dabei auf Aufzüge angewiesen zu sein. Weitere inklusive Elemente wie etwa ein Blindenfußball-Platz oder eine Laufrunde mit akustischen Signalen, geeignet für blinde und eingeschränkt sehende Menschen, sind Teil der Pläne. "Es wird das erste Stadion, das es allen Menschen ermöglicht, Sport zu treiben und zu erleben", erklärte Böcker-Giannini am Donnerstag.

Ein Kernziel des Berliner Senats bei den Umgestaltungs- und Renovierungsmaßnahmen ist es, den Jahn-Sportpark laut der Staatssekretärin für Sport, Dr. Nicola Böcker-Giannini, zu einem "Leuchtturmprojekt für Inklusion, Teilhabe und Gleichberechtigung" zu machen. Zum einen soll das Gelände auch in Zukunft weiterhin für die Bevölkerung, Schulen und Vereine nutzbar bleiben, zum anderen soll ein Stützpunkt für Behindertensport entstehen.

Der gesamte Umbau von Stadion und Sportpark soll sich in drei Bauabschnitte gliedern. Neu ist allen voran die Ankündigung, die Renovierungen am Stadion weitestgehend bei laufendem Sportbetrieb im Sportpark durchführen zu wollen. Im ersten Bauabschnitt sollen Ausweichsportstätten geschaffen sowie das alte Jahn-Stadion abgerissen werden. In der zweiten Phase folgt der Bau des neuen Stadions sowie der Umbau des "unmittelbaren Stadionumfelds", ehe Schritt drei aus der "sukzessiven Neuordnung" des Sportparks bestehen soll.

Der Berliner Staatssekretär für Bauen und Wohnen Christian Gaebler ergänzte am Donnerstag: "Wir wollen das Stadion 2026/27 stehen haben und hoffen in den nächsten anderthalb Jahren auch den Rest schnell umsetzen zu können. So, dass wir Ende dieses Jahrzehnts einen neuen inklusiven Sportpark für alle haben."