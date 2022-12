0:5 in Wolfsburg

In der Tabelle stehen die Berliner weiterhin auf Rang 14. Die nächste Chance auf einen Sieg gibt es bereits am Freitag (19:30 Uhr). Dann empfangen die Eisbären die Bietigheim Steelers in der Arena am Ostbahnhof.

In der DEL haben die Eisbären Berlin eine deutliche Auswärtsniederlage hinnehmen müssen. Am Mittwochabend verlor der deutsche Meister bei den Grizzlys Wolfsburg nach einer schwachen Vorstellung mit 0:5 (0:2, 0:1, 0:2) und verpasste damit die Gelegenheit, seinen Vorsprung auf die Abstiegsränge zu vergrößern.

Vor 3310 Zuschauern in der Eisarena Wolfsburg hatten die Eisbären von Beginn an Probleme. Sie wirkten unkonzentriert und leisteten sich immer wieder Abwehrfehler und Puckverluste. Bereits nach 79 Sekunden gerieten sie durch einen Treffer des Wolfsburgers Spencer Machacek in Rückstand und noch vor der ersten Pause erhöhten die Gastgeber durch Laurin Braun auf 2:0.

Am Spielverlauf änderte sich auch im zweiten Durchgang nichts und der frühere Eisbären-Profi Thomas Reichel baute die Führung der Niedersachsen weiter aus. Im letzten Drittel bemühten sich die Berliner zwar um eine Ergebnisverbesserung, konnten die konzentriert verteidigenden Wolfsburger aber kaum in Schwierigkeiten bringen. Stattdessen kassierten sie durch Dustin Jeffrey und Trevor Mingoia noch zwei weitere Gegentreffer und mussten am Ende bereits die 20. Niederlage der Saison hinnehmen.