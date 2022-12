Bereits in der vergangenen Saison hatte Union Berlin Puchacz in der Rückrunde verliehen, damals an den türkischen Erstligisten Trabzonspor. Nach seiner Rückkehr im Sommer gelang es dem Verteidiger erneut nicht, sich bei Union durchzusetzen. Nur jeweils ein Spiel absolvierte Puchacz in der laufenden Saison in der Bundesliga, der Europa League sowie dem DFB-Pokal. Insgesamt machte der Pole zehn Pflichtspiele im Trikot der Berliner.

"Tymoteusz ist ein Spieler, der dringend Einsatzzeit benötigt. Er hat seine Fähigkeiten und Ansätze auch bei uns bereits gezeigt und wir möchten ihm die Möglichkeit geben, sich nun erneut in einer starken Mannschaft zu beweisen. Daher haben wir gemeinsam entschieden, dass eine Leihe aktuell für beide Seiten Sinn ergibt. Wir wünschen ihm in Athen viel Erfolg und hoffen, dass er dort seine Entwicklung wieder in die gewünschte Richtung bringen wird", kommentiert Unions Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert den Wechsel.

Tymoteusz Puchacz war 2021 aus Polen von Lech Posen nach Berlin gewechselt. Nachdem er bereits während seiner letztjährigen Leihe in der Türkei die Meisterschaft gewann, bietet sich ihm nun auch in Griechenland die Chance hierzu. In der Super League steht Panathinaikos Athen nach 15 Spielen mit vier Zählern Vorsprung an der Tabellenspitze.