Der Flügelspieler kam in der 60. Minute im Strafraum an den Ball, nachdem sich der eingewechselte Nader El-Jindaoui auf dem rechten Flügel durchsetzte und eine präzise Hereingabe in die Mitte schlug. Ejuke tanzte noch einen Gegenspieler aus und schoss den Ball dann an den rechten Innenpfosten, von wo er ins Tor ging.

Für Hertha war es das letzte Spiel im Jahr 2022. Für die Mannschaft geht es nun in eine mehr als dreiwöchige Urlaubspause, bevor es am 2. Januar mit der Leistungsdiagnostik weiter geht. Nur einen Tag später begibt sich das Team in ein zehntägiges Trainingslager nach Florida.