3:0-Sieg in Straubing

Die Volleyballerinen vom SC Potsdam bleiben in der Bundesliga ungeschlagen. Am Dienstagabend gewannen sie beim FTSV Straubing klar mit 3:0 (25:12; 25:17; 25:15). Mit neun Siegen aus neun Spielen führen sie die Tabelle damit vor dem MTV Stuttgart an.