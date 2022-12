Die Volleyballerinnen des SC Potsdam mussten in ihrem letzten Spiel des Jahres 2022 eine Niederlage hinnehmen. In der heimischen MBS Arena unterlagen sie dem SC Palmberg Schwerin mit 1:3 (21:25; 25:17; 26:28; 19:25). Für die Potsdamerinnen war es im zehnten Ligaspiel der laufenden Saison die erste Niederlage.

Vizemeisterschaft in der Liga und erster Titel mit dem Gewinn des Supercups - 2022 war für den SC Potsdam das erfolgreichste Jahr in der Vereinsgeschichte. Sportdirektor Toni Rieger spricht im Interview über das Erfolgsrezept und Ziele für die Zukunft.

Und auch im vierten Satz hatten die Gäste Vorteile. Einen starken Potsdamer Start konterten sie gut und erarbeiteten sich so eine 15:10-Führung. Potsdam konnte anschließend zwar noch dagegenhalten, aber nicht mehr entscheidend verkürzen. Stattdessen verwandelte Schwerin den vierten Satzball, gewann den Satz mit 25:19 und somit auch das Spiel mi 3:1. Für den SC Potsdam endete in der Liga so eine neun Spiele anhaltende Siegesserie.