SPERRUNG DES NORD-SÜD-TUNNELS

Vom 6. Januar bis 17. Februar wird der Tunnel wegen Modernisierungsarbeiten in zwei Bauabschnitten gesperrt. Betroffen davon sind die Linien S1, S2, S25 und S26. Ersatzweise fahren Busse. ....... 1. Bauabschnitt vom 6. Januar (22 Uhr) bis 27. Januar (22 Uhr) Sperrung auf der Strecke Südkreuz / Yorckstraße (Großgörschenstraße) – Nordbahnhof Die Linienführung: S1 fährt Wannsee - Yorckstraße (Großgörschenstraße) und Nordbahnhof - Oranienburg. Die Verstärkerfahrten Mo-Fr zu den Hauptverkehrszeiten (Zehlendorf - Potsdamer Platz) verkehren nicht. S2 fährt Mahlow - Südkreuz und Nordbahnhof - Bernau S25 fährt Teltow Stadt - Priesterweg und Gesundbrunnen - Hennigsdorf, im Nachtverkehr Fr/Sa und Sa/So Teltow Stadt - Südkreuz und Nordbahnhof - Hennigsdorf S26 fährt Teltow Stadt - Priesterweg und zusätzlich Mo-Fr Gesundbrunnen – Waidmannslust Bus-Ersatzverkehr: - Buslinie S1A Südkreuz - Schöneberg - Bushaltestelle Richard-von-Weizsäcker Platz (Halt für S-Bf Julius-Leber-Brücke) - Yorckstraße - Anhalter Bahnhof - Potsdamer Platz/Voßstraße - Bushaltestelle Behrenstraße/ Wilhelmstraße (Halt für S-Bf Brandenburger Tor) - Friedrichstraße (Reichstagufer) - Buslinie S1B Friedrichstraße (Am Weidendamm) - Oranienburger Straße (Tucholskystraße) - U-Bf Rosenthaler Platz (Zusatzhalt) - Nordbahnhof ....... 2. Bauabschnitt vom 27. Januar (22 Uhr) bis 17. Februar (22 Uhr): Sperrung auf der Strecke Südkreuz / Yorckstraße (Großgörschenstraße) – Gesundbrunnen Die Linienführung: S1 fährt Wannsee - Yorckstraße (Großgörschenstraße) und Gesundbrunnen – Oranienburg. Die Verstärkerfahrten Mo-Fr zu den Hauptverkehrszeiten (Zehlendorf - Potsdamer Platz) verkehren nicht. Zwischen Gesundbrunnen und Frohnau fährt die S1 nur alle 20 Minuten (statt regulär im 10-Minuten-Takt). S2 fährt Mahlow - Südkreuz und Ostkreuz - Bornholmer Straße, im Nachtverkehr Gesundbrunnen – Bernau S25 fährt Teltow Stadt - Priesterweg und Gesundbrunnen - Hennigsdorf, im Nachtverkehr Fr/Sa und Sa/So Teltow Stadt - Südkreuz und Wedding - Gesundbrunnen – Hennigsdorf S26 fährt Teltow Stadt - Priesterweg und Gesundbrunnen - Waidmannslust – Frohnau Bus-Ersatzverkehr: - Buslinie S1A Südkreuz - Schöneberg - Bushaltestelle Richard-von-Weizsäcker-Platz (Halt für S-Bf Julius-Leber-Brücke) - Yorckstraße - Anhalter Bahnhof - Potsdamer Platz/Voßstraße - Bushaltestelle Behrenstraße/Wilhelmstraße (Halt für S-Bf Brandenburger Tor) - Friedrichstraße (Reichstagufer) - Buslinie S1B Friedrichstraße (Am Weidendamm) - Oranienburger Straße (Tucholskystraße) - U-Bf Rosenthaler Platz (Zusatzhalt) - Nordbahnhof - Humboldthain (Hochstraße) - Gesundbrunnen (Hanne-Sobek-Platz) ..... Zusätzlich werden während der gesamten Bauzeit zwei Linien verlängert: S45 fährt Flughafen BER – Terminal 1-2 - Südkreuz - Westkreuz - Gesundbrunnen (weiter als S25 Gesundbrunnen - Hennigsdorf) S46 fährt Königs Wusterhausen - Südkreuz - Westkreuz - Westend - Gesundbrunnen (Mo-Fr weiter als S26 Gesundbrunnen – Waidmannslust (ab 27. Januar weiter bis Frohnau) .... Umfahrung: Fahrgäste sollten zur weiträumigen Umfahrung zwischen Südkreuz/Schöneberg - Gesundbrunnen die Ringbahn-Linien S41 und S42 sowie die über den westlichen Ring verlängerte S45 und S46 nutzen. Zwischen Südkreuz - Potsdamer Platz - Berlin Hbf (tief) - Gesundbrunnen können auch RE3 oder RE5 genutzt werden. Für Fahrgäste aus Bernau, Buch und Karow bieten sich im zweiten Bauabschnitt mit der bis Ostkreuz verlängerten S2 weitere alternative Fahrt- und Umsteigemöglichkeiten.