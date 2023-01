Stürmer Florian Niederlechner wechselt vorzeitig aus Augsburg zu Hertha BSC. Das gab der Verein am Mittwochmorgen bekannt. Ursprünglich hatte Hertha Anfang Januar gemeldet, dass Niederlechner im Sommer ablösefrei in die Hauptstadt kommt. Der Vertrag läuft bis 2025.

"Wir sind froh, dass wir den für den Sommer geplanten Wechsel nun kurzfristig doch schon in dieser Transferperiode umsetzen konnten und freuen uns auf die Qualitäten, die Florian in den noch anstehenden Bundesliga-Spielen dieser Saison bei uns einbringen kann", so Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic.

Niederlechner ist der Ersatz für Davie Selke, der zuvor zum 1. FC Köln wechselte. Niederlechner spielt seit 2019 in der Augsburg und erzielte in 89 Ligapartien 23 Treffer. In dieser Saison traf er in 14 Bundesliga-Spielen viermal. Bereits im vergangenen Winter hatte der Stürmer ein Angebot von Chicago Fire aus der US-Profiliga MLS über drei Jahre erhalten. Der FC Augsburg ließ ihn damals aber nicht ziehen.