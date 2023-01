"Das Poststadion ist ein attraktiver Standort mitten in der Stadt geworden"

Welches Ziel verfolgen die Baumaßnahmen auf dem Gelände?

Wenn man auf den Stadtplan schaut, fällt das Gelände als ein riesiges Quadrat auf, in dem es neben dem Poststadion noch viele weitere Sportflächen gibt. Außerdem gehört noch der Fritz-Schloß-Park dazu. Wir begreifen das ganze Areal als den Sportpark Moabit, in dem es eine ganze Reihe von Möglichkeiten gibt, um Sport zu betreiben. Es soll also insgesamt ein Profi- und Freizeitsportpark werden.