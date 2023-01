Timo Gottschalk hat am Sonntag bei der nach Veranstalterangaben 45. Auflage der Rallye Dakar für deutschen Jubel gesorgt. Der Navigator aus Brandenburg wurde bei dem PS-Marathon durch Saudi-Arabien mit dem brasilianischen Piloten Lucas Moraes Dritter. Dieser Rang übertreffe "alle Erwartungen und Ziele - das fühlt sich besonders gut an", sagte Gottschalk. "Ich könnte kaum stolzer darauf sein, was wir in den vergangenen zwei Wochen erreicht haben."