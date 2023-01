Das Berliner Eiskunstlauf-Paar Annika Hocke und Robert Kunkel hat bei den deutschen Meisterschaften der Eiskunstläufer in Oberstdorf am Freitag den Titel geholt. Die von Ex-Weltmeister Robin Szolkowy trainierten Chemnitzer Letizia Roscher und Luis Schuster landeten im direkten Vergleich chancenlos auf dem zweiten Platz.

Für Hocke und Kunkel war es der erste Meisterschaftserfolg. Das Berliner Duo erhielt 193,88 Punkte. Mit einer starken, aber nicht perfekten Kür weckten sie die Hoffnung auf eine Medaille bei der Europameisterschaft. Diese findet vom 25. bis 28. Januar im finnischen Espoo statt.

Der Berliner Paarläufer Ruben Blommaert hatte seinen Start in Oberstdorf zuvor krankheitsbedingt abgesagt. "Mich hat die Grippe erwischt", erklärte der 30-Jährige vom SC Berlin am Donnerstag. Eigentlich sollte Blommaert bei den Titelkämpfen gemeinsam mit Alissa Jefimowa an den Start gehen. Das Duo liegt in der deutschen Rangliste hinter Hocke/Kunkel auf Platz zwei.