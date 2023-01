"Fabian Reese hat sich in den vergangenen Spielzeiten sehr gut entwickelt und in den Fokus einiger Vereine gespielt", sagte Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic. Er sei ein "schneller, dynamischer Stürmer", der sowohl "auf der Außenposition als auch im Zentrum" zum Zug kommen könne.

Der 1,87 Meter große Reese gehört bei den Norddeutschen zum Stammpersonal. Er erzielte in bislang 16 absolvierten Spielen in dieser Saison fünf Tore und steuerte vier Assists bei.

Der gebürtige Kieler wechselte von seinem Jugendverein in die U19 von Schalke 04, mit der er in der Saison 2014/2015 den Meistertitel holte. In der Bundesliga kam Reese in 13 Spielen für die Schalker zum Einsatz. Über den Karlsruher SC und die SpVgg Greuther Fürth kehrte Reese im Januar 2020 nach Kiel zurück.