Roussillon sagte, er freue sich nach viereinhalb Jahren Wolfsburg auf eine neue Herausforderung. "Das Stadion und die Fans von Union habe ich bereits einige Male erlebt und freue mich sehr darauf. Ich will hier das Maximum aus mir herausholen, um bei Union bestmögliche Leistungen abzurufen und mit der Mannschaft erfolgreich zu sein", so der Franzose.

"Mit Jerome bekommen wir nicht nur weitere Breite in den Kader, sondern gleichzeitig Breite mit hoher Qualität", sagte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball beim 1. FC Union. Diese sei in einer Rückrunde "mit erneut sehr vielen Spielen auf nationaler und internationaler Bühne essenziell".

In der aktuellen Spielzeit kam Roussillon in Wolfsburg kaum noch zum Zug. Es reichte unter Trainer Niko Kovac lediglich zu vier Kurz-Einsätzen in der Bundesliga. 18 Minuten stand der 30-Jährige auf dem Platz. Noch in der Vorsaison hatte er 26 Liga-Spiele absolviert, hinzu kamen sechs Einsätze in der Champions League und einer im DFB-Pokal.

Roussillon war 2018 vom HSC Montpellier nach Wolfsburg gewechselt. In den viereinhalb Jahre für die Niedersachsen bestritt er 107 Bundesligaspiele und schoss fünf Tore. In der Champions League, der Europa League und im DFB-Pokal absolvierte Roussillon 21 Partien.

Bei den Berlinern füllt der Franzose eine Lücke. Union hatte Linksverteidiger Tymoteusz Puchacz zuletzt an den türkischen Erstligisten Trabzonspor ausgeliehen.