Linksverteidiger Frederik Björkan wird Hertha BSC mit sofortiger Wirkung verlassen. Dies gab der Fußball-Bundesligist am Mittwochabend bekannt. Der 24-Jährige, der zuletzt an Feyenoord Rotterdam in die Niederlande ausgeliehen war, wird seine sportliche Laufbahn künftig bei seinem Jugendverein FK Bodø/Glimt in Norwegen fortsetzen.