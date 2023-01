Christopher Trimmel ist der dienstälteste Profi des 1. FC Union und war im Juli 2014 von Rapid Wien nach Köpenick gewechselt. Seitdem kam der Rechtsverteidiger und rechte Mittelfeldspieler in 286 Pflichtspielen für Union Berlin auf sechs Tore und 58 Vorlagen. In der Saison 2018/2019 hatte er durch seine 32 Einsätze in der 2. Bundesliga maßgeblichen Anteil am erstmaligen Aufstieg der Eisernen ins deutsche Fußball-Oberhaus.

In der aktuellen Bundesliga-Saison kommt Trimmel auf 13 Spiele bei zwei Torvorlagen. "Als ich vor mehr als acht Jahren nach Berlin gekommen bin, war das klare Ziel, irgendwann mit Union in die Bundesliga aufzusteigen und ich war überzeugt davon, mit Union etwas Großes zu erleben", wird Trimmel in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Die letzten Jahre waren unglaublich emotional und für den Verein, aber auch für mich persönlich prägend. Ich freue mich sehr, dass alles weiterhin mitzuerleben und mitzugestalten."

"Christopher kennt den Verein seit vielen Jahren, ist eine absolute Identifikationsfigur für Spieler und Fans. Seine sportlichen Leistungen sprechen für sich und wir freuen uns darüber, mit ihm eine gute Basis für seine weitere Union-Zukunft gefunden zu haben", kommentiert Geschäftsführer Oliver Ruhnert die Vertragsverlängerung.