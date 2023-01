Jordan trifft im ersten Spiel, im zweiten netzen diverse Stürmer

Zwei Wochen vor der Saison-Fortsetzung in der Bundesliga erzielte Stürmer Jordan Siebatcheu in der 56. Minute per Handelfmeter den Siegtreffer in der ersten Partie, die arm an Höhepunkten war. Der Augsburger Davide Dell'Erba hatte zuvor eine Flanke mit dem Ellenbogen abgewehrt. Der FCA kam erst in der Schlussphase besser ins Spiel, konnte sich aber keine klaren Chancen erarbeiten.