Union im Trainingslager - Neustart für Jamie Leweling

Mo 09.01.23 | 06:09 Uhr | Von Jakob Rüger

Bild: imago images / ZUMA Wire

Als Jamie Leweling im Sommer zum 1.FC Union wechselte, sorgte der Transfer des Nachwuchsnationalspielers für viel Aufsehen. Doch durchsetzen konnte er sich bislang nicht. Im Trainingslager will er Werbung in eigener Sache betreiben. Von Jakob Rüger

Das Fußballsimulationsspiel "FIFA" ist sicherlich keine verlässliche Referenz, was die Stärken und Schwächen eines Bundesligaprofis angehen. Bei Jamie Leweling sind zwei Sachen aber dennoch auffällig: Sein Antritt und sein Dribbling. Es sind seine stärksten Attribute im beliebten Konsolenspiel. Beides hat er aufblitzen lassen bei seinem 90-minütigen Einsatz im Test gegen Bundesligakonkurrent Augsburg im spanischen Campoamor. Beim 4:0 zog der 21-Jährige auf rechts einen Sprint an, dribbelte in die Mitte und bereitete so den Treffer von Sven Michel mit vor. Viel wichtiger war aber sein Abstaubertor, als er im Strafraum den richtigen Riecher hatte.

Nach Verletzung hinten dran

"Für einen Stürmer ist es natürlich gut, Tore zu schießen. Das stärkt das Selbstbewusstsein", sagte ein strahlender Leweling nach dem Testspiel. Doch seine Kollegen im Sturm hatten ebenfalls auf sich aufmerksam gemacht. Kein Problem für Leweling, denn "große Konkurrenz herrscht ja schon die ganze Saison." Für ihn ist das Trainingslager an der spanischen Mittelmeerküste wichtig. Während der Saison hatte Leweling wegen des engen Spielplans kaum Möglichkeiten, sich im Training anzubieten. Im Sommer warf ein Außenbandriss den Neuzugang zurück. Leweling, für vier Millionen Euro aus Fürth verpflichtet, konnte sich nicht richtig anbieten und war hinten dran.

Der erste Karriereknick?

"Das erste Halbjahr war schon sehr schwierig für mich", lässt er Einblicke in sein Seelenleben zu. "Ich musste viel lernen, mich an den Fußball anpassen. Ich habe das Gefühl, ich komme jetzt immer besser rein und denke, die Rückrunde wird deutlich besser für mich verlaufen." Jamie Leweling braucht Geduld. Das ist neu für einen Spieler, für den es bislang nur nach oben ging. In Nürnberg geboren, spielte er für den Nachwuchs des 1. FC Nürnberg. Mit 16 Jahren ging es in die direkte Nachbarschaft nach Fürth. Es folgte das Zweitligadebüt für die Kleeblätter, der Aufstieg und eine starke Premierensaison in der Bundesliga. Mit fünf Toren und zwei Vorlagen machte der ebenso schnelle wie robuste Stürmer auf sich aufmerksam.

Die halbe Bundesliga jagte den vielversprechenden 1,84 Meter großen Offensivspieler, der väterlicherseits ghanaische Wurzeln hat. Der DFB holte ihn 2021 in die U21, wo Leweling ebenfalls mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machte. Im vergangenen Sommer konnte ihn der 1. FC Union von einem Wechsel nach Köpenick überzeugen. "Die Gespräche mit Oliver Ruhnert und Urs Fischer haben mich wirklich überzeugt", sagte Leweling im Sommer. "In den letzten Jahren konnte man sehr gut beobachten, dass Union ein Verein ist, bei dem sich Spieler entwickeln und besser werden können." Und doch: Seine Entwicklung im letzten halben Jahr stockte.

Neues System, neue Rolle

"Bei Union ist natürlich das Läuferische und Körperliche mehr gefragt als in Fürth", begründet er seine Anlaufschwierigkeiten. "Es ist ein großer Niveauunterschied, da muss ich mich auch erst einmal anpassen." Zum Problem wurde außerdem das neue System. Leweling ist auch aufgrund seiner Schnelligkeit ein gelernter Flügelstürmer. "Wenn wir im 5-3-2 spielen gibt es halt keine Flügelstürmer", begründet Unions Trainer Urs Fischer die bislang nur sechs Kurzeinsätze seines Schützlings in der Bundesliga. "Das hat auch damit zu tun, dass er sich in der Sturmspitze noch schwertut." Dort fordert Fischer von seinen Stürmern das Anführen der ersten Pressinglinie, Bälle festzumachen, Läufe in die Tiefe und schnelle Entscheidungen mit dem Ball. Aufgaben, an den Jamie Leweling noch arbeiten muss.

Das Problem mit den Talenten

Urs Fischer ist ein Trainer der alten Schule. Junge Spieler müssen sich das Vertrauen verdienen. Taktische Disziplin, Einsatz und der unbedingte Wille sind für den Schweizer elementar, um Spielzeit zu bekommen. Geschenkt bekommt niemand etwas und der Erfolg gibt dem Trainer recht. Für die jungen Spieler kann es frustrierend sein, denn es braucht Geduld. Union und die Talente - das ist eine schwierige Beziehung. In den letzten Jahren hat es nur der mittlerweile nach Hoffenheim abgewanderte Grischa Prömel als U23-Spieler geschafft, sich in Fischers Stammelf zu spielen. Genau das ist das große Ziel von Jamie Leweling, der das nötige Selbstvertrauen mitbringt. "Union hat mich als Stürmer geholt", sagt er fast schon trotzig. "Ich kann auf dem Flügel oder als Spitze spielen. Ich denke, das ist ein Vorteil für mich." Er ist vielseitig einsetzbar, doch die Konkurrenz ist mit Becker, Jordan, Behrens und Michel groß. Das Trainingslager in Spanien ist für den 21-Jährigen wichtig, um sich zu präsentieren und weiterzuentwickeln auf dem Weg zum vollwertigen Bundesligaspieler. Das Leben eines Fußballprofis ist eben kein Fußballsimulationsspiel. Sendung: rbb24, Inforadio, 09.01.2023, 11:15 Uhr