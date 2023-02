Alba Berlin gewinnt in Crailsheim

Die Basketballer von Alba Berlin haben in der Basketball-Bundesliga (BBL) gegen die Hakro Merlins Crailsheim gewonnen. Am Dienstagabend setzte sich die Mannschaft von Israel Gonzalez 91:85 (16:16, 27:24, 23:19, 25:26) durch. Bester Berliner Werfer war Yanni Wetzell mit 19 Punkten.

Trainer Israel Gonzalez musste neben dem Langzeitverletzten Marcus Eriksson auch auf Luke Sikma (muskuläre Probleme), Maodo Lo (nach Angina) und Tamir Blatt (Rotationsgründe) verzichten.

Ohne Blatt kam Alba erst nicht gut in die Partie und erlaubte sich viele Ballverluste. Das erste Viertel gestaltete sich dann aber ausgeglichen, weil die Offensive auf beiden Seiten nicht richtig in Schwung kam (16:16). Das Spiel blieb weiter eng und die Berliner gingen dank zwei Treffern von der Dreierlinie durch Tim Schneider mit drei Punkten Vorsprung in die Pause (43:40).

Danach konnte Alba die Partie immer mehr kontrollieren und baute die Führung kontinuierlich aus. Mit noch vier Minuten Spielzeit hatten die Berliner sieben Punkte Vorsprung (80:73). Den konnten die Gastgeber nicht mehr wirklich verkürzen.