Was kommt für Fußball-Erstligist Hertha BSC nach dem ersten Sieg des Jahres? Am Sonntagabend sind die Blau-Weißen beim BVB gefragt (Anpfiff: 17:30 Uhr). Die Mannschaft von Sandro Schwarz muss sich nach dem ersten Erfolgserlebnis ausgerechnet in Dortmund beweisen.

Am vergangenen Wochenende holte Hertha den ersten Sieg des Jahres. Wenn es nach den Berlinern geht, soll daran am Sonntag angeknüpft werden. Bei formstarken Dortmundern steht die Schwarz-Elf allerdings vor einer Mammutaufgabe. Von Jonas Bürgener

Der 4:1-Sieg in der Vorwoche gegen Borussia Mönchengladbach gab den Berlinern neue Hoffnung. Doch die Dortmunder sind nicht unbedingt der Gegner, gegen den sich diese Leistung leicht wiederholen lässt. Die Mannschaft von Edin Terzic ist die einzige in Europas Top-Ligen, die in diesem Jahr noch ohne Punktverlust ist. "Irgendwann ist es dann auch mal so weit. Und ich hoffe, dass es gegen uns so weit ist", sagte ein optimistischer Florian Niederlechner vor der Partie. "Wir fahren jetzt mit einem absolut positiven Gefühl nach Dortmund, obwohl wir wissen, dass es sehr, sehr schwer wird", so der Hertha-Stürmer.

Gegen Dortmund spielen die Berliner in derselben Aufstellung wie gegen Gladbach. Im Kader gibt es eine Veränderung: Agustin Rogel ersetzt Pascal Klemens.

Die Aufstellung von Hertha BSC:

Christensen - Uremovic, Kempf, Dardai - Richter, Tousart, Cigerci, Serdar, Plattenhardt - Niederlechner, Ngankam

Die Aufstellung von Borussia Dortmund:



Kobel - Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Ryerson - Özcan, Can, Reus - Brandt, Adeyemi - Malen