Der Berliner AK hat die Chance, Anschluss ans vorderste Tabellendrittel herzustellen, verpasst. Am Freitagabend mussten sich die Moabiter mit 0:2 gegen Rot-Weiß Erfurt geschlagen geben. Zwar hatte der BAK immer wieder aussichtsreiche Chancen, Erfurt aber war das ingesamt bessere und effizientere Team.

In der 30. Mionute erzielte Erfurt das 1:0, in der 60. Minute erhöhten die Thüringer auf 2:0. Beim zweiten Treffer des Abends verletzte sich zudem BAK-Keeper Luis Zwick, der nach der Szene ausgewechselt werden musste. Somit bleiben die Berliner vorerst mit 32 Punkten Tabellenachter. In der kommenden Woche wartet am Samstag Energie Cottbus.