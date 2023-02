Die Füchse Berlin haben in der European League bei Bidasoa Irun gewonnen und sind damit Sieger der Gruppe D. Am Dienstagabend siegten die Berliner in Spanien souverän mit 40:32 (23:17). Für die Füchse ist es international der achte Sieg in Serie. Beste Berliner Werfer waren Milos Vujovic mit sieben und Jacob Holm und Mijajlo Marsenic mit je sechs Toren. Hans Lindberg erzielte als sechster Spieler überhaupt seinen 1.000 Treffer in einem europäischen Wettbewerb.