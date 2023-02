Jewittatuete Babelsberg Dienstag, 28.02.2023 | 17:02 Uhr

Ich krieg schon wieder so ’nen Hals, dass man bei Turbine nicht in der Lage ist, auch mal eine Frau als Trainerin zu engagieren, insbesondere, wenn – was hier jetzt nicht im Artikel steht, aber der MAZ zu entnehmen war – Gebhart kein Interim sein soll, sondern auch für die nächste Saison eingeplant ist. Der Mann ist Trainer eines Fünftligisten, da kann mir niemand erzählen, es gäbe keine gleichwertig qualifizierte Trainerin.