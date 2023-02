2:0-Sieg gegen Chemie Leipzig - Energie Cottbus verkürzt den Abstand zur Tabellenspitze

Mi 22.02.23 | 21:02 Uhr

Bild: IMAGO / Steffen Beyer

In der Regionalliga Nordost hat Energie Cottbus den Abstand auf Tabellenführer Rot-Weiß Erfurt wieder verringern können. Im Nachholspiel gegen Chemie Leipzig siegten die Lausitzer souverän mit 2:0.

Nach dem ernüchternden 1:1 Unentschieden von Energie Cottbus in Meuselwitz hat die Fußballmannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz im Heimspiel gegen Chemie Leipzig Wiedergutmachung betrieben: Mit einer überzeugenden Leistung siegten die Lausitzer am Mittwochabend durch einen Doppelpack von Wähling gegen die Gäste aus Leipzig mit 2:0. Durch den Sieg rücken die Cottbuser nach 21 gespielten Partien wieder auf Rang zwei der Tabelle in der Regionalliga Nordost und liegen damit nur noch einen Punkt hinter Spitzenreiter Rot-Weiß Erfurt. Die Thüringer haben allerdings aufgrund zahlreicher wetterbedingter Spielausfälle in der Regionalliga Nordost noch ein Spiel weniger absolviert und könnten bei einem möglichen Sieg wieder auf vier Punkte davonziehen. Chemie Leipzig dagegen liegt nach der Niederlage in der Lausitz weiterhin im Tabellenmittelfeld.

Starker Start von Cottbus

Dass Trainer Wollitz im Stadion der Freundschaft einen ganz anderen Auftritt als zuletzt bei Meuselwitz erwartet, machte er direkt mit der Startaufstellung deutlich. Mit Slamar, Oesterhelweg, Abu-Alfa und Thiele beorderte der Coach der Cottbuser vier frische Kräfte in die Anfangsformation. Shcherbakovski, Kujovic, Borgmann und Hottmann rotierten dafür auf die Bank. Das sollte sich schnell auszahlen. Bereits in der vierten Minute führten die Offensivbemühungen zum Erfolg. Eine starke Flanke von Badu traf Wähling am zweiten Pfosten perfekt und bugsierte den Ball mit Hilfe des Innenpfostens ins Tor. Trotz der Führung im Rücken ließen die Cottbuser in weiten Teilen der Anfangsphase das nötige Selbstbewusstsein vermissen. Immer wieder leisteten sie sich Ungenauigkeiten im Passspiel. Auch in der Defensive fand Chemie immer wieder Lücken. Beim Kopfball von Eshele zeigte Bethke allerdings seine ganze Klasse und konnte zur Ecke abwehren (13.). Diese brachte allerdings nichts ein. Danach schaffte es Energie, das Spiel mehr zu beruhigen. Mehr als einen Distanzschuss von Oesterhelweg konnten die Lausitzer offensiv allerdings auch nicht verzeichnen (25.).

Wähling trifft doppelt

Kurz vor der Halbzeitpause zog die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz dann noch einmal das Tempo an. Einen Ball in die Tiefe konnte Abu-Alfa noch erreichen und legte direkt quer auf den mitgelaufenen Wähling, der frei vor dem verwaisten Tor keine Mühe hatte und nur noch zum Doppelpack einschieben musste (41.). Nur wenige Sekunden später hätte sich der Vorlagengeber zum 2:0 fast selbst in die Torschützenliste eingetragen. Nach einem Freistoß der Leipziger ging es plötzlich ganz schnell. Nach dem Ballgewinn überbrückte Oesterhelweg mit einem intensiven Lauf das Mittelfeld und legte links auf den gestarteten Abu-Alfa. Diesem versprang bei der Annahme allerdings der Ball, so dass er dadurch den freien Schuss auf das Tor verpasste (44.). Somit ging es mit der 2:0-Führung für Energie Cottbus in die Pause.

Energie bringt den Sieg über die Zeit

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigten sich die Lausitzer deutlich abgeklärter als in der ersten Hälfte. Kaum einmal ließen sie Chemie Leipzig zu längeren Ballbesitzphasen kommen, geschweige denn zu gefährlichen Chancen. Mehr als einen harmlosen Abschluss von Chemie-Stürmer Jepel, den Bethke souverän entschärft, konnten sich die Leipziger gegen die dicht gestaffelte Cottbuser Defensive nicht erarbeiten (68.). Das Wollitz-Team dagegen wartete auf schnelle Konter und einer dieser Gegenstöße wäre fast von Erfolg gekrönt gewesen. Gegen die aufgerückte Defensive der Sachsen war Wähling plötzlich frei durch, doch der herauseilende Chemie-Torhüter Bellet konnte den Ball gerade noch so erlaufen (75.). Nur ein einziges Mal sollte es für Claus-Dieter Wollitz noch brenzlig werden. Einen Freistoß von der rechten Strafraumkante köpfte Chemie-Verteidiger Harant allerdings über das Tor (87.). Dadurch blieb es am Ende beim 2:0-Erfolg für die Lausitzer. Für Energie Cottbus geht es bereits am Samstag in der Regionalliga Nordost mit einem Heimspiel gegen den Berliner AK weiter.

Hertha II spielt gegen BAK Remis, Altglienicke schlägt Erfurt

Zeitgleich mit Energie Cottbus trennten sich der Berliner AK und die zweite Mannschaft von Hertha BSC mit 2:2. In der 22. Minute brachte BAK-Spieler Patrick Sussek die Gäste in Führung. Lange passierte nicht viel, doch die Schlussphase sollte dafür entschädigen. Nachdem Abdullatif (88.) und Aksakal (90+1.) die Partie spät drehten, sorgte Julian Klar mit dem Abpfiff doch noch für den Ausgleich (90+4.). Bereits am Dienstag-Abend konnte die VSG Altglienicke einen kleinen Überraschungserfolg bei Rot-Weiß Erfurt landen. Nach einer Ecke von Cigerci konnte Zeiger die Berliner in Führung bringen (57.). Der VSG-Joker Mensah sorgte schließlich nach Vorarbeit des ebenfalls kurz vorher eingewechselten Türpitz in der 90. Minute für die umjubelte Entscheidung.

