Die Netzhoppers KW-Bestensee haben in der Volleyball-Bundesliga für eine große Überraschung gesorgt. Bei den Volleys Herrsching gewannen die stark ersatzgeschwächten Brandenburger dank einer respektablen Leistung am Mittwochabend in München mit 3:2 (23:25, 25:13, 17:25, 25:23, 15:12). In der Tabelle der Zwischenrunde, Gruppe B, bleiben die Netzhoppers mit elf Punkten jedoch Dritter hinter Herrsching (14 Punkte).

Netzhoppers-Trainer Tomasz Wasilkowski hatte bei seiner Aufstellung keine große Auswahl. Nur neun Spieler standen ihm zur Verfügung. Max Chamberlain, Mario Schmidgall, Gian-Luca Berger und Malachi Murch waren verletzt daheimgeblieben.