Tennis Borussia Berlin erhält den Zukunftspreis des Berliner Sports. Im Speziellen wird Tebe als erster Standort für Amputierten-Fußball in Berlin und Brandenburg ausgezeichnet.

Seit 2021 baut Tebe die Abteilung auf. Gespielt wird in der Sportart mit Krücken statt Beinprothesen auf dem Kleinfeld, die Regeln entsprechen denen des normalen Fußballs. Amputierten-Fußball wird inzwischen weltweit in mehr als 50 Ländern gespielt, darunter viele mit einem nationalen Ligabetrieb. Während Feldspieler mit nur einem Bein in dieser Sportart aktiv sein können, ist die Voraussetzung für Torhüter ein körperliches Handicap an Arm oder Hand.

Die erste Saison der Amputierten-Fußball-Bundesliga begann im September 2021. Teilnehmer waren drei Mannschaften - Anpfiff Hoffenheim, Fortuna Düsseldorf und Spielgemeinschaft Nord-Ost (bestehend aus Spielern der Sportfreunde Braunschweig, des Hamburger SV und von Tennis Borussia). In diesem Jahr sollen weitere Spieler für die Sportart begeistert werden, um das Team zu vergrößern. Ab 2024 möchte Tebe mit einem eigenen Amputierten-Fußballteam an den Start gehen.

Die Auszeichnung ist für Tebe mit einem Preisgeld von 7.000 Euro verbunden.