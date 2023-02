Nach schwachem Jahresstart hat sich Energie Cottbus gegen Lichtenberg 47 aus der Mini-Krise geschossen. Das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz gewann am Montagabend in der Regionalliga Nordost mit 5:0 (4:0) gegen die abstiegsbedrohten Berliner. Schon in der ersten Hälfte entschieden Nicolas Wähling (8. Minute), Axel Borgmann (21.), Tobias Eisenhuth (36.) und Eric Hottmann (40.) die Partie, Jan Shcherbakovski erzielte den Endstand (55.).

Cottbus übernahm von Beginn an die Kontrolle. Gegen die Lichtenberger Feierabend-Fußballer - nach einem regulären Arbeitstag in die Lausitz gereist - spielten sie konsequent nach vorne und nutzten gleich die erste Chance zur Führung: Kapitän Axel Borgmann flankte von der linken Seite, 47-Verteidiger Richard Ohlow verlor im Strafraum die Orientierung und Nicolas Wähling konnte den Ball am zweiten Pfosten problemlos über die Linie drücken (8.).

Das siebte Saisontor des Linksaußens änderte nur wenig an der Spielweise der Teams. Lichtenberg - als 16. in akuten Abstiegsnöten - kam weiterhin allenfalls sporadisch in die Cottbuser Hälfte. Defensive Stabilität blieb oberste Maxime der Berliner. Viele Chancen ließen sie tatsächlich nicht zu, doch die Hausherren nutzten die wenigen mit großer Effizienz aus. So fiel mit der zweiten Gelegenheit auch das zweite Tor - und das war eines von großem künstlerischen Wert: Nach einer Ecke kam der Ball über Tobias Eisenhuth zu Borgmann, der den Ball mit dem Rücken zum Tor mit der Brust annahm und spektakulär per Fallrückzieher zum 2:0 vollendete (21.).