10. Ausgabe des Leichtathletik-Events - Was die Zuschauer beim ISTAF Indoor in Berlin erwartet

Do 09.02.23 | 17:22 Uhr

Bild: imago images/camera4+

Das ISTAF Indoor feiert in diesem Jahr Jubiläum. Bereits zum zehnten Mal wird das Hallen-Leichtathletik-Event am Freitag in der Hauptstadt stattfinden und hat den Zuschauern dabei jede Menge Show und ein starbestücktes Teilnehmerfeld zu bieten.

Welche Disziplinen stehen auf dem Programm?

Die Athletinnen und Athleten werden sich in insgesamt fünf verschiedenen Disziplinen messen. Auf dem Programm stehen 60-Meter-Sprint (Frauen und Männer), 60-Meter-Hürden (Frauen und Männer), Stabhochsprung (Männer) und Weitsprung (Frauen). Zum Abschluss erwartet die Zuschauer dann noch ein einzigartiges Diskus-Duell zwischen Männern und Frauen. Vier Diskuswerferinnen werden in direkten Duellen gegen vier Diskuswerfer antreten. Die Siegerin oder der Sieger erhält zwei Punkte, Verliererin oder Verlierer einen. Am Ende gewinnt die Mannschaft mit den meisten Punkten. Schon 2019 und 2020 kam es beim ISTAF Indoor zu diesem Zweikampf. Die Premiere hatten die Frauen knapp für sich entschieden, bei der zweiten Auflage hatten die Männer die Nase vorn.

imago/dpa Zwischen Istaf und Special Olympic World Games - Auf diese Sport-Highlights können Sie sich 2023 freuen Auch im neuen Jahr 2023 haben Berlin und Brandenburg sportlich wieder einiges zu bieten. rbb|24 stellt die Highlights vor, bei denen wohl alle Sportfans auf ihre Kosten kommen. Von emotionalen Duellen bis zu einer Weltpremiere ist alles dabei.

Welche Leichtathletik-Stars sind mit dabei?

Zahlreiche deutsche und internationale Stars werden beim ISTAF Indoor an den Start gehen. Im Weitsprung trifft die Olympiasiegerin und Weltmeisterin Malaika Mihambo auf die serbische Europameisterin Ivana Vuleta, die EM-Dritte Jazmin Sawyers und die Viertplatzierte Maryna Bech-Romantschuk, die bei der EM in München im Dreisprung den EM-Titel holte. Beim Stabhochsprung wird mit Armand Duplantis einer der erfolgreichsten Leichtathleten des letzten Jahres mit dabei sein. Der US-amerikanische-Schwede wurde 2022 Welt- und Europameister, verbesserte dreimal den Weltrekord und absolvierte unglaubliche 15 Wettkämpfe mit Höhen über sechs Meter. Nicht fehlen darf natürlich Publikumsliebling Gina Lückenkemper. Die Sprinterin vom SCC Berlin feierte bei der EM in München im vergangenen Jahr einen Doppel-Erfolg und sicherte sich den Titel über 100 Meter und mit der Staffel. Das ISTAF Indoor in der Hauptstadt bezeichnet sie als ihr "Lieblingsmeeting", muss sich in diesem Jahr aber auf starke Konkurrenz gefasst machen. Denn mit Daryll Neita geht auch die Vorjahressiegerin wieder an den Start, die bei der EM nur eine Hundertstelsekunde hinter Lückenkemper die Ziellinie überquerte. Außerdem ist mit Alexandra Burghart auch ihre Erfolgs-Staffelpartnerin dabei, mit der sie in München den Titel geholt hatte. Im großen Diskus-Duell wird das Frauen-Team von der Olympiazweiten und Vizeeuropameisterin Kristin Pudenz angeführt. Sie will mit Shanice Craft, Claudine Vita und Liliana Cá das Männer-Quartett schlagen, das aus Mauricio Ortega, Daniel Jasinski, Henning Prüfer und U20-Weltrekordhalter Mika Sosna besteht.

Zeitplan 16:30 Hallen-Öffnung

16:45 SCHOOLS CUP und Rollstuhlschnellfahren

17:45 Opening

17:57 Vorläufe 60m Hürden Frauen

18:13 Vorläufe 60m Hürden Männer

18:35 Stabhochsprung Männer

18:50 60m Frauen Vorläufe

19:15 Weitsprung Frauen

19:25 60m Männer Vorläufe

19:50 60m Hürden Frauen Finale

20:00 60m Hürden Männer Finale

20:20 60m Frauen Finale

20:35 60m Männer Finale

21:15 Siegerehrung

21:45 Diskus Mixed

22:30 Ende der Veranstaltung

Gibt es ein Rahmenprogramm und wie sieht der Zeitplan aus?

Neben den Wettkämpfen der Leichtathletik-Stars hat das ISTAF Indoor am Freitag noch weitere Programmpunkte zu bieten. So werden zu Beginn des Events beim "SCHOOLS CUP" die schnellsten Nachwuchssprinterinnen und -sprinter gegeneinander antreten. Danach werden sich auch die Rollstuhlschnellfahrer auf der blauen Bahn in der Arena am Ostbahnhof miteinander messen. Zusätzlich erwartet die Zuschauer jede Menge Show, Pyrotechnik und Musik. In der Fanzone, die während des gesamten Events im Hallenumlauf zugänglich ist, haben sie außerdem die Chance, ihre Lieblings-Athletinnen und Athleten ganz nah zu kommen. Auch ehemalige Stars werden dabei sein.

Gibt es noch Tickets?

Nachdem das Event im vergangen Jahr noch mit Zuschauerbeschränkungen stattfand, wird es nun in der Arena am Ostbahnhof wieder richtig voll werden. Laut Veranstalter wurden bereits fast 11.000 der 12.500 Tickets verkauft. Wer also noch live vor Ort dabei sein will, muss jetzt schnell sein. Restkarten sind im Online-Ticketshop erhältlich und telefonisch unter 030 30 111 86-30. Für Kurzentschlossene werden außerdem die Tageskassen an der Arena am Veranstaltungstag um 9:00 Uhr öffnen.

Wird das ISTAF Indoor live übertragen?

Wer nicht in der Arena am Ostbahnhof dabei ist, kann das Leichtathletik-Spektakel auch im rbb|24-Livestream verfolgen. Die Übertragung startet am Freitag um 17:55 Uhr.

Sendung: rbb24, 09.02.2023, 18 Uhr