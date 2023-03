Vor sechs Monaten hat Thomas Häßler eine Pause einlegen müssen. Als Gründe nennt er unter anderem Stress und Druck. Nun ist der Weltmeister zurück beim Berlin-Ligisten BFC Preussen, als analytischer Berater. Sein Ziel ist die Rückkehr an die Seitenlinie.

Ein halbes Jahr später die Entwarnung: "Mir geht es wieder wesentlich besser", sagt der 56-Jährige jetzt dem rbb. "Damals waren viele Faktoren auf einmal aufeinandergeprallt, weshalb ich mich selbst rausgenommen habe." Einiges habe sich über Jahre angesammelt: Stress, Druck, Erschöpfung. Dann, bei einer Kabinenansprache an seine Mannschaft, habe es "für einen Bruchteil von Sekunden" einen "Filmriss" gegeben, so beschreibt er es.

Häßler legte eine Pause ein. Der 1,66-Meter-Mann, dessen Freistöße und Flanken einst zu den gefährlichsten im Weltfußball zählten, durfte in dieser Phase auf den Rückhalt ehemaliger Weggefährten zählen, etwa des Weltmeisterteams von 1990: "Pierre Littbarski hat sich gemeldet, Thomas Bertold, Rudi Völler. Lothar Matthäus hat angerufen", erinnert sich Häßler. "Alle haben sich Sorgen gemacht."

So sehr, dass er selber hier und da beschwichtigen musste: "Männer, es ist nicht so schlimm, wie es dargestellt wurde", habe er gesagt. Aber gefreut habe sich Häßler natürlich schon über so viel Anteilnahme, sagt er.