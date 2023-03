Nach zwei Siegen aus den vergangenen drei Spielen hat es Hertha BSC vorerst aus der Abstiegszone geschafft. Den positiven Trend wollen die Berliner nun auch in Leverkusen fortsetzen und mit etwas Zählbarem zurück in die Hauptstadt reisen.

Bei Hertha BSC ist der Optimismus wieder ein wenig zurückgekehrt. Nach einem schwachen Start aus der Winterpause, feierten die Berliner zuletzt zwei Heimsiege in Folge und verkauften sich auch bei der Niederlage in Dortmund ordentlich. Dieses Hoch wollen sie nun nutzen, um auch auswärts mal wieder zu punkten. Der letzte Bundesliga-Sieg in der Fremde liegt nämlich schon lange zurück: am 4. September 2022 gewann Hertha mit 2:0 in Augsburg.