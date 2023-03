Der 1. FC Union Berlin erhält für sein anstehendes Gastspiel beim belgischen Verein Royale Union Saint-Gilloise doppelt so viele Gästetickets wie regulär vorgesehen. Der Verein teilte am Dienstag mit, dass das Kartenkontingent für das Rückspiel im Achtelfinale der UEFA Europa League "nach intensiven Gesprächen" mit dem Gegner und den belgischen Behörden von 1.000 auf 2.000 Plätze erhöht werden konnte.

Die Begegnung wird am 16.03.2023 im Lotto Park (Anderlecht) stattfinden. Aufgrund von UEFA-Regularien kann Saint-Gilloise seine Heimspiele in der Europa League nicht im eigenen Stadion austragen. Schon in der Gruppenphase kam es zum Aufeinandertreffen zwischen Union und dem Tabellenzweiten der belgischen Liga. Damals fand das Rückspiel in Leuven statt.

Der FC Union verwies darauf, dass das Losverfahren zur Kartenvergabe bereits abgeschlossen sei und die entsprechenden Vereinsmitglieder benachrichtigt wurden. Allen Fans, die kein Ticket für die Begegnung erhalten haben, rät der Verein ausdrücklich von einer Reise nach Belgien ab.