Der März hat es für Energie Cottbus in sich. Drei Topspiele stehen in den nächsten Wochen an. Und so wird das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz am Ende des Monats wissen, ob das Rennen um die Meisterschaft weitergeht oder vorbei ist. Von Andreas Friebel

In der Hinrunde holten die Lausitzer aus diesen drei Partien sieben Punkte. Mit einer ähnlichen Ausbeute wäre der Energie-Trainer sicher auch zufrieden. Denn damit könnte der Druck auf Spitzenreiter Rot-Weiß Erfurt weiter erhöht und zugleich die Verfolger auf Abstand gehalten werden. "Wir tun gut daran, uns erstmal auf das Chemnitz-Spiel zu konzentrieren. Und dann erst kommt Jena", so Wollitz. Anpfiff des Spiels beim CFC ist am Freitagabend, 19 Uhr.

Einen Punkt Rückstand haben die Lausitzer (43 Punkte) derzeit auf Erfurt. Allerdings haben die Thüringer eine Partie weniger absolviert. Dahinter folgen in der Tabelle eben Jena (40), Altglienicke (39), Chemnitz (39) und Leipzig (37). "Ich gehe davon aus, dass Erfurt auch noch mal eine Phase bekommt, in der es nicht so gut läuft. Und dann müssen wir auch auf Altglienicke schauen. Die sind derzeit richtig gut in Form und mischen vorn mit", sagt Wollitz. Sieben Spiele in Folge hat die VSG nicht mehr verloren.

Nicht ganz so gut sieht die aktuelle Bilanz des Chemnitzer FC aus. In den sieben Spielen im neuen Jahr gab es drei Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Die Sachsen sind deshalb vom zweiten auf den fünften Platz abgerutscht. "Ich sehe sie auf einigen Positionen sehr gut, auf anderen gut besetzt. Und deshalb bin ich mir sicher, dass sie uns Möglichkeiten anbieten werden, um sie zu bespielen", analysiert Wollitz. Aufpassen muss Energie in jedem Fall bei Standards. Da gehört der CFC zu den besten Mannschaften der Liga. "Gerade in dem Punkt werden wir einiges zu tun bekommen", ist sich Wollitz sicher.