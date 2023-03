Viktoria Berlin hat am Samstagnachmittag einen knappen Heimsieg gefeiert. Der Drittliga-Absteiger setzte sich mit 2:1 (1:0) gegen den Greifswalder FC durch. Es war bereits der vierte Sieg in Serie. Lichtenberg 47 und der FSV Luckenwalde trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden.

Dank eines Doppelpacks von Eric Hottmann hat Energie Cottbus zumindest über Nacht die Tabellenführung der Regionalliga Nordost übernommen. Mit 2:0 gewannen die Lausitzer in Chemnitz und zogen somit vorerst an Rot-Weiß Erfurt vorbei.

Im heimischen Stadion Lichterfelde konnten Viktoria schon früh jubeln: Christopher Theisen traf schon in der fünften Minute zur 1:0-Führung. Nachdem die restliche erste Halbzeit torlos blieb, legten die Himmelblauen kurz nach Wiederanpfiff nach. Shalva Ogbaidze erhöhte auf 2:0 (49.). Kurz darauf konnte Tom Weilandt für die Gäste aus Greifswald zwar noch verkürzen, den vierten Sieg in Folge für die Berliner aber nicht mehr verhindern.

Auch der FSV Luckenwalde konnte schon früh jubeln. In der Hans-Zoschke-Arena in Lichtenberg verwandelte Christian Flath einen Elfmeter zur Führung für die Gäste (8.). Fast schien es so, als könnten die Brandenburger die knappe Führung über die Zeit bringen. Doch in der Nachspielzeit erzielte Leonard Koch doch noch ein Tor für die Ostberliner und sorgte damit für den 1:1-Endstand.