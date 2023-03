Hertha BSC hat als Tabellenvierzehnter in der Fußball-Bundesliga nur noch einen Zähler Vorsprung auf vier punktgleiche Teams. Wie Trainer Sandro Schwarz damit umgeht und worauf es jetzt ankommt, hat der 44-Jährige am Montag bei einer Medienrunde erzählt.

Das war kein Rückschlag oder Rückschritt, das war aufgrund der erbrachten Leistung einfach verdient. Wir haben nicht gut verteidigt, waren zu langsam in den Entscheidungen, haben taktische Fehler gemacht, was Leverkusen mit seiner Geschwindigkeit und Qualität dann sehr gut ausgenutzt hat. Großes Manko war auch, dass wir nur wenige Bälle erobert hatten und die dann auch schnell wieder verloren haben.

... eine mögliche Systemumstellung:

Das war gegen Leverkusen keine Systemfrage. Wir haben im 5-3-2-System angefangen und vor dem vierten Gegentor hatten wir auf 3-4-3 umgestellt.

... die schlechte Auswärtsbilanz:

Das Auswärtsspiel in Dortmund (1:4) und in Leverkusen (1:4) kann man nicht vergleichen. In Dortmund hat meine Mannschaft ein viel strafferes Spiel abgeliefert, dort haben wir geradliniger nach vorne gespielt. Klar ist aber auch, dass nach den beiden Auswärtsniederlagen und der Auswärtsbilanz das Thema aufkommt. Das geht einigen Mannschaften so in der Bundesliga. Zwar ist das Ergebnis beider Partien identisch, aber vom Inhalt her unterscheiden sich beide Spiele komplett.

... den Blick nach vorn:

Das Leverkusen-Spiel analysieren wir kritisch und wir müssen dem Team die eigenen Schwächen aufzeigen. Und im Idealfall machen wir das im nächsten Heimspiel gegen Mainz 05 besser. Die gute Nachricht ist ja, dass es nicht all zu lange her ist, dass wir es gezeigt haben. Und da gilt es jetzt, den Anker wieder rein zu werfen. Die Fehler, die wir in Leverkusen gemacht haben, lassen sich ja sehr einfach abstellen.