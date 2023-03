In eigener Sache

Am 30. April findet zum 18. Mal der "rbb-Lauf" statt. Dafür können sich Laufbegeisterte noch bis zum 23. April anmelden [rbblauf.de] . Zur Wahl stehen zwei Strecken: ein Drittelmarathon, also 14,065 Kilometer, und der Zehn-Kilometer-Lauf. Die Anmeldegebühren wurden nicht erhöht und betragen 30 Euro. Auch eine Nachmeldung ist noch bis 30 Minuten vor dem Start möglich und kostet dann 35 Euro.

Start des Laufs ist vor der Glienicker Brücke auf Potsdamer Seite. Von dort aus führt die Strecke über die Berliner Straße zum Luisenplatz, vorbei am Neuen Markt und dem Hauptbahnhof. Vorbei am Nuthepark geht es über die Rudolf-Breitscheid-Straße und die Karl-Marx-Straße ins Ziel mitten auf der Glienicker Brücke. Für den Zehn-Kilometer-Lauf führt die Strecke am Wasser entlang des Park Babelsberg direkt zum Ziel.

Die entsprechenden Streckenabschnitte werden temporär für den Autoverkehr gesperrt und unmittelbar nach Passieren des Läuferfeldes wieder freigegeben. Die Glienicker Brücke ist von 8-12:30 Uhr für den Autoverkehr gesperrt.